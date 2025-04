Lazio, Cassano non ha alcun dubbio: «Zaccagni o Leao? Ecco cosa penso»

Lazio, le critiche di Cassano all’attaccante: il paragone con altri giocatori offensivi che militano in Serie A

Uno dei giocatori che sta facendo molto discutere a Milano sponda rossonera è senza dubbio Rafael Leao. L’ala portoghese è infatti stata duramente criticata nelle filippiche di Antonio Cassano pronunciate durante la trasmissione ‘Viva el Futbol‘. L’ex attaccante di Sampdoria, Inter e Milan, tra le altre, ha paragonato il rossonero anche a Mattia Zaccagni della Lazio:

«Orsolini? Un giocatore gioca a Bologna, non sponsorizzato, sta facendo un campionato eccezionale. Anche l’anno scorso l’ha fatto, con tanti goal e assist. Orsolini quanto guadagna? Un milione e mezzo. E nessuno ne parla. Uno che fa la metà della metà della metà, gioca nel Milan e guadagna 8 milioni. Perché non si parla di Orsolini e devo parlare di un giocatore che l’anno scorso ha fatto malissimo, quest’anno ha fatto 6 goal. E devo continuare a parlare di Leao? Guadagna 8 milioni, non fa la differenza. Meglio Orsolini? Sì. Meglio Zaccagni? Sì. Meglio Lookman? Dieci anni. Per quale motivo si continua a pensare che Leao è un fenomeno? È un mezzo giocatore, punto».