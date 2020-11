Lazio, caso tamponi: Lotito e Immobile al contrattacco

Secondo Il Messaggero, dopo gli esiti della perizia chiesta dalla Procura di Avellino sui tamponi fatto in casa Lazio, Lotito e Immobile potrebbero partire al contrattacco

Tutto il gruppo squadra della Lazio sarebbe negativo fanno però trapelare da Formello, anche se resta in silenzio e apparentemente disinteressato Lotito. In realtà da quello che arriva da Avellino, la Lazio e Immobile (e non solo) potrebbero presto partire al contrattacco. Ciò che conta adesso però è uscire dall’incubo tamponi anche dal punto di vista sportivo. Lotito non è stato ancora riascoltato, il Pm Chiné aspettava nuove prove dal collega D’Onofrio, dunque al momento si sta occupando solo del rispetto del Protocollo. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.