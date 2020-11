In casa Lazio tiene banco la situazione legata ad Angelo Peruzzi: il punto de Il Messaggero

Caso Peruzzi. Il direttore tecnico non sarà in tribuna nemmeno oggi. In settimana, con ogni probabilità dopo la sfida con il Dortmund, potrebbe esserci un chiarimento. I calciatori lo hanno chiamato per chiedergli di tornare. Lui è pronto a fare un passo indietro ma aspetta una telefonata del presidente Lotito. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.