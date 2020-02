Lazio, Caressa: «Immobile è in un momento pazzesco»

Durante il Club di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato la gara dell’Olimpico vinta dalla Lazio contro la Spal

Nella giornata di ieri, la Lazio ha dato spettacolo tra le mura amiche battendo la squadra di Semplici per 5-1 e guadagnando punti sulle dirette concorrenti per la Champions che si sono fermate.

Durante il programma serale Sky Calcio Club, il padrone di casa Fabio Caressa ha commentato le straordinarie gesta di Ciro Immobile: «I biancocelesti oggi ha vinto con la Spal, battendo il Verona possono scavalcare l’Inter. Il bomber laziale è in un momento pazzesco. I grandi attaccanti nei momenti d’oro fanno sempre le cose giuste, il primo gol lo dimostra. È veramente straordinario, in chiave Europeo avere un attaccante così ti dà tante speranze in più».