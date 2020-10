Sampdoria, Candreva: «Alla Lazio anni bellissimi. La Coppa Italia nel 2013 è nel mio cuore»

Il centrocampista della Sampdoria ricorda il suo passato alla Lazio in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

«Sanno bene tutti che ho passato quattro anni bellissimi e indimenticabili con la maglia della Lazio, vincendo un trofeo importante (Coppa Italia nel 2013, ndr), un ricordo indelebile. Porterò per sempre nel cuore quel periodo. Poi dopo andremo ad affrontare un’altra grande squadra, l’Atalanta, da sfidare nel migliore dei modi». Così Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, a due giorni dalla sfida con la Lazio, sua ex squadra in una intervista a La Gazzetta dello Sport.