Lazio, dalla ripresa alla Supercoppa: tutti gli impegni dei biancocelesti

Lazio, dalla fine della pausa per le Nazionali sarà un mese cruciale per la stagione dei biancocelesti

Pausa per le Nazionali. L’ultima prima delle festività natalizie. La Lazio si gode il terzo posto in attesa della ripresa del campionato fissata per domenica 24 novembre quando a Reggio Emilia ci sarà la sfida con il Sassuolo. Da lì sarà non ci si fermerà più fino al 22 dicembre.

Ecco tutti gli impegni dei biancocelesti prima di Natale:

Sassuolo – Lazio: 24/11

Lazio – Cluj: 28/11

Lazio – Udinese: 01/12

Lazio – Juventus: 07/12

Rennes – Lazio: 12/12

Cagliari – Lazio: 16/12

Juventus – Lazio (Supercoppa): 22/12