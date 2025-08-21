Lazio, chiusa la campagna abbonamenti: sfondata quota 29 mila. Sorride Lotito per il patrimonio generato dalla passione dei tifosi

In un’estate segnata da profonde incertezze e malumori, la Lazio riscopre il suo tesoro più prezioso, un patrimonio che non teme crisi di risultati o immobilismo sul mercato: l’incrollabile passione del suo popolo. In un contesto a dir poco complesso, caratterizzato dalle vibranti contestazioni alla società, dall’assenza dalle competizioni europee e da una campagna acquisti partita a rilento, la risposta dei tifosi biancocelesti è andata contro ogni logica, trasformandosi in un’iniezione di fiducia e sostegno senza precedenti.

Contrariamente a quanto si potesse temere, i sostenitori laziali non solo non hanno abbandonato la squadra, ma hanno rafforzato il loro legame in maniera tangibile. Alla chiusura ufficiale della prima fase della campagna abbonamenti, avvenuta ieri a mezzanotte, il dato finale ha superato ogni più rosea aspettativa: sono state sottoscritte oltre 29.100 tessere, un numero superiore alle 29.036 registrate al termine della stagione 2024-25. Un segnale fortissimo, che testimonia un amore che va oltre le contingenze del momento.

Sebbene il record dell’anno della Champions League (stagione 2023-24), con i suoi 30.333 abbonati, rimanga per ora l’apice, il traguardo attuale assume un valore specifico e quasi più significativo, proprio perché raggiunto nel momento di massima difficoltà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dati ufficiali verranno comunicati nella giornata di oggi, ma la società ha già in serbo una mossa per puntare ancora più in alto. È stato infatti annunciato che la campagna riaprirà subito dopo l’atteso derby in programma a settembre, offrendo una seconda finestra per incrementare ulteriormente il numero di abbonati.

Queste oltre 29.000 tessere non rappresentano solo una vittoria morale, ma costituiscono una risorsa economica di vitale importanza. In una stagione priva dei cospicui ricavi garantiti dalle coppe europee e fin qui non finanziata da cessioni eccellenti, gli introiti derivanti dal botteghino garantiranno un’entrata fondamentale per la stabilità e la gestione del club, confermando che i tifosi della Lazio restano la prima, vera ricchezza della società.