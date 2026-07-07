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Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 7 luglio
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 7 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
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La cessione di Cancellieri rimane da valutare con attenzione, cosa filtra sul futuro dell’ex Parma
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