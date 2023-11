Lazio, sos cali di concentrazione? Il dato parla chiaro

La Lazio soffre di cali di concentrazione a fine partita? Il dato non lascia troppe interpretazioni, ecco i valori della squadra di Sarri

“Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare” recitava un vecchio detto. Purtroppo non è il caso per alcune squadre (anche del nostro campionato), che nei momenti più stimolanti e difficili delle gare staccano metaforicamente la spina e subendo così la pressione dell’incontro andando così (spesso) a soccombere sotto i colpi avversari. E la Lazio di Maurizio Sarri? Il dato parla chiaro.

Analizzando i parziali conquistati da tutti i club nel primo e nel secondo tempo delle gare disputate fino a questo momento in stagione, si può notare una sostanziale costanza nei risultati dei capitolini. Qualora bastassero 45 minuti per assegnare il punteggio, i ragazzi di Sarri avrebbero difatti conquistato 16 punti nei primi tempi e 15 nei secondi. una vicinanza nei risultati quasi unica in Serie A. Si pensi ad esempio al Genoa (23 punti nel primo tempo e appena 7 nel secondo) o il Lecce (a quota 8 nella prima metà e 21 nella seconda).