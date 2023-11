Lazio, dopo la sosta il tour de force: nove match in trenta giorni per Sarri

Dopo la pausa Nazionali il calendario della Lazio sarà a dir poco denso di impegni, ecco i nove match in trenta giorni per Sarri

Ancora una partita (e che partita) domani nel derby contro la Roma e poi per la Lazio ci sarà una settimana di riposo in occasione della pausa per gli impegni con le Nazionali. Attenzione a non adagiarsi sugli allori però, perchè al rientro dalla sosta un tour de force attende Sarri, con ben 9 partite in (poco più) di 30 giorni.

Salernitana-Lazio 25/11

Lazio-Celtic 28/11

Lazio-Cagliari 2/12

Lazio-Genoa 5/12

Verona-Lazio 9/12

Atletico Madrid-Lazio 13/12

Lazio-Inter 17/12

Empoli-Lazio 22/12

Lazio-Frosinone 29/12