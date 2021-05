Lazio, tre gare in nove giorni: sarà vero e proprio tour de force

La Lazio è pronta a un vero e proprio tour de force, che concluderà questa stagione: ecco il calendario dei biancocelesti

Tre partite in nove giorni. Può essere descritto così il finale di stagione della Lazio, che sarà costretta a un vero e proprio tour de force. Per di più dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso che dovrà esser giocata la sfida contro il Torino.

IMPEGNI – Respinto quindi il ricorso dei biancocelesti, che chiedevano il 3-0 a tavolino. Ora, come sottolineato da La Repubblica, la squadra dovrà dare tutto per vincere sul campo. Per la banda Inzaghi però sarà un vero e proprio tour de force, come dice il calendario. Domani ci sarà il derby, martedì il Toro, domenica 23 l’ultima giornata contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Tre gare in soli nove giorni per giocarsi le residue speranze di agganciare il posto Champions.