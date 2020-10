Lazio, Caicedo verso il forfait, con la Samp tocca a Muriqi

Lazio, emergenza in attacco: contro la Samp Muriqi affiancherà Correa.

A Genova, senza Immobile e Caicedo, toccherà a Muriqi affiancare il Tucu Correa.

«Non sono Ibra ma per la Lazio voglio essere solo Vedat, dare il massimo ed onorare la storia della prima squadra di Roma. Il mio obiettivo è aiutarla insieme ai miei compagni a raggiungere tutto ciò che desidera». Tanta umiltà per la punta kosovara, Vedat Muriqi, che stende il tappeto rosso a Immobile, ultimo capocannoniere d’Europa: «È un sogno giocarci con la stessa maglia. Cercherò di imparare da lui e di aiutarlo a fare tanti altri gol ancora». Sentite quanto rispetto per Ciro fuori dall’Italia. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.