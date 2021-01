Felipe Caicedo, a meno di clamorose offerte, rimarrà alla Lazio

Il bacio all’aquila come segnale d’amore importante. Giornata importante quelle di ieri per Felipe Caicedo, il quale, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ha incontrato i propri avvocati per decidere il proprio futuro.

Solo un’offerta monstre potrebbe dare il via al trasferimento, altrimenti non si muoverà.