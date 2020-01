Lazio, Caicedo: «Importante vincere davanti ai nostri tifosi per continuare a sognare»

Lazio, le parole di Felipe Caicedo nel pre partita della sfida dell’Olimpico con il Napoli ai microfoni di Lazio Style Radio

Manca veramente poco alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli: i biancocelesti vogliono continuare a far sognare i suoi tifosi arrivando a quota 10 vittorie consecutive. Ecco le parole di Felipe Caicedo nel pre partita ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Sono ansioso di scendere in campo perché è una partita importante e fa piacere giocarla. Non vedo l’ora di giocare! Abbiamo le responsabilità di continuare il nostro cammino e oggi è un’opportunità grandissima davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo vedere come sta il Napoli e che pressione. E’ una partita in cui dobbiamo approfittare di qualsiasi occasione che ci sia in questo match. Vedremo come si posizioneranno i napoletani.»