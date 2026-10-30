Lazio Cagliari, buone notizie per Pisacane! Winks è rientrato in gruppo. Il centrocampista si candida per l’Olimpico – Lazio News 24

Lazio Cagliari buone notizie per Pisacane in vista della sfida in programma domenica allo stadio Olimpico. Winks è infatti rientrato in gruppo nella seduta odierna

In vista dell’impegnativa sfida dell’Olimpico contro la Lazio, in programma domenica nella cornice della decima giornata del campionato di Serie A, il Cagliari ritrova un pezzo fondamentale del proprio scacchiere tattico. Arrivano infatti notizie d’oro per il tecnico Fabio Pisacane, che durante le ultime sedute di allenamento ha potuto riabbracciare appieno in gruppo la qualità di Harry Winks. Il centrocampista sembra aver accantonato del tutto il fastidioso problema alla schiena che lo aveva costretto ai box nell’ultima uscita di campionato, candidandosi con forza per un ruolo di primo piano nella spedizione capitolina.

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Il recupero di Winks dopo lo stop forzato contro la Roma

Il forfait dell’ex perno del Leicester City nella sfida contro la Roma si era fatto sentire pesantemente nelle geometrie e nel filtro della mediana rossoblù. Harry Winks ha superato la lombalgia che ne aveva condizionato il rendimento recente, completando l’intero programma di recupero con lo staff medico e lavorando a pieno ritmo insieme ai compagni. Una notizia eccellente che restituisce ritmo, visione di gioco ed esperienza internazionale all’intero reparto in vista di un test ad alto coefficiente di difficoltà.

Candidatura da titolare all’Olimpico

Il ritorno a pieni ranghi del regista apre scenari tattici importanti per la formazione isolana. Pisacane sta valutando attentamente se rilanciare il centrocampista direttamente dal primo minuto nella calda atmosfera dello stadio Olimpico per guidare le manovre contro la Lazio. Affidare le chiavi della mediana al talento classe ’96 rappresenterebbe la mossa ideale per reggere l’impatto con il centrocampo biancoceleste, proteggere la retroguardia e orchestrare con precisione le ripartenze necessarie a conquistare punti vitali.