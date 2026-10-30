Collovati: «Nessuno si aspettava questo impatto della Lazio! Classifica? Non so quanto durerà» – Lazio News 24

Fulvio Collovati, ex giocatore dell’Inter, ha parlato della Lazio prima in classifica in coabitazione con l’Inter e della stagione della formazione di Gattuso

L’avvio di campionato della compagina capitolina continua a suscitare grande stupore tra gli addetti ai lavori. La Lazio, accreditata ai nastri di partenza tra le incognite del torneo, guarda oggi tutti dall’alto in basso appaiata all’Inter in vetta alla classifica. Un percorso entusiasmante che ha catturato l’attenzione di un grande ex del calcio italiano come Fulvio Collovati. Intervenuto in un’intervista concessa a News.superscommesse.it, l’ex difensore ha sottolineato il valore straordinario di questo primato, maturato in un contesto ambientale non privo di complessità tra la contestazione dei sostenitori verso la società e una cornice di pubblico spesso ridotta allo stadio Olimpico.

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L’impronta di Gattuso nel percorso della Lazio

Il vero artefice di questa vera e propria metamorfosi ha un nome e un cognome ben precisi. Secondo l’analisi offerta da Collovati, il merito principale della cavalcata biancoceleste risiede nella capacità del tecnico Gennaro Gattuso di compattare l’ambiente e valorizzare al massimo le risorse a propria disposizione:

«La Lazio? Nessuno si aspettava un percorso del genere. Non è stato fatto mercato, c’è contestazione alla proprietà, la squadra in casa gioca davanti a 10.000 tifosi, ma Gattuso è riuscito a rigenerare giocatori che non sono dei fuoriclasse ma che con la forza del gruppo stanno andando alla grande».

Una vera e propria alchimia tattica e motivazionale che ha trasformato un organico privo di innesti altisonanti in una macchina da punti quasi impeccabile.

L’obiettivo Champions League per la Lazio

Guardando al prosieguo della stagione, ci si interroga su fino a dove potrà spingersi la sorpresa del campionato. Pur mantenendo un profilo cauto sulla tenuta a lungo termine dei biancocelesti, Collovati ha tracciato la rotta per il prosieguo del cammino della squadra biancoceleste:

«Non so quanto durerà questa corsa, ma credo proprio che l’obiettivo a questo punto sia quello di arrivare tra le prime quattro».

Un traguardo prestigioso che la Lazio proverà a blindare gara dopo gara, facendo leva sul carattere e sull’unione di un gruppo capace finora di ribaltare qualsiasi pronostico.