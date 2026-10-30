Giordano: «La Lazio sta bene e ha voglia di continuare a sorprendere! Sono tranquillo sull’approccio» – Lazio News 24

Bruno Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha parlato in vista della sfida tra Lazio e Cagliari in programma domenica allo stadio Olimpico. Le dichiarazioni

L’entusiasmo in casa biancoceleste è alle stelle e le leggende del passato non perdono occasione per sottolineare la bontà del percorso intrapreso. Intervenuto ai microfoni di Radiosei in vista del delicato impegno casalingo in programma domenica 1 novembre contro il Cagliari, l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha tracciato una panoramica estremamente lucida e fiduciosa sulle potenzialità della squadra. Secondo il parere dell’opinionista, conquistare l’intera posta in palio rappresenterebbe un pass fondamentale per capitalizzare al massimo i risultati del weekend e allungare ulteriormente in classifica sulle inseguitrici.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

La condizione straordinaria e la forza del gruppo

Il segreto della capolista risiede in una compattezza mentale e fisica che non passa inosservata agli occhi degli esperti. Analizzando lo stato di salute generale del collettivo, Bruno Giordano ha voluto rimarcare come l’approccio alla gara sia l’ultimo dei pensieri negativi, grazie a una rosa che gira a pieno regime:

«Quello che mi dà fiducia, però, è il momento della Lazio. Sta bene di testa, di gambe e di voglia di continuare a sorprendere. E’ un momento in cui tutti sono nella condizione straordinaria». 🌐 Lazio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

A questo si aggiunge una mentalità collettiva solida e coesa, capace di azzerare i timori scaramantici:

«Adesso pensare che qualcosa possa girare storto no, poi ci può essere la prestazione dell’avversario. C’è un gruppo che ragiona da gruppo, sull’approccio sono tranquillo».

Obiettivo vittoria per allungare la classifica

La marcia della compagine capitolina non intende subire battute d’arresto. Pur mettendo in guardia i tifosi sulla complessità tattica dell’avversario e sulle insidie nascoste di una gara “scorbutica”, la spinta emotiva e la condizione atletica della formazione di Gattuso lasciano presagire una prestazione di alto profilo. Domenica all’Olimpico i ragazzi guidati dallo staff tecnico cercheranno l’ennesima conferma per blindare il primato e continuare a coltivare i propri sogni di gloria.