Lazio-Cagliari, vietato sbagliare. Pronto l’aggancio alla Roma

Vincere contro il Cagliari avrebbe un sapore diverso in caso di sorpasso ai danni della Roma, battuta in serata dalla Juventus.

Un duello a distanza, silenzioso. Dalla vittoria schiacciante nel derby, la Lazio ha messo nel mirino la Roma di Fonseca, e l’occasione sembra essere giunta. 40 i punti dei giallorossi, 37 per i biancocelesti, che saranno impegnati domani sera contro il Cagliari in un match da non sottovalutare.

La sconfitta della Roma contro la Juventus rende la sfida dell’Olimpico ancora più carica di significato e motivazioni, l’occasione di agganciare (e sorpassare, in virtù dello scontro diretto a favore) i rivali cittadini è troppo ghiotta per non essere colta dai ragazzi di Inzaghi. I biancocelesti andrebbero a piazzarsi al quarto posto, in attesa del risultato del Napoli, impegnato in serata a Genova contro la squadra di Ballardini. Il Cagliari non vince in Serie A dal lontano 7 novembre, un 2-0 secco contro un’altra genoana, la Sampdoria di Ranieri. Tre mesi senza vittorie sono un eternità, e rendono la panchina di Di Francesco sempre più traballante. Occhio quindi ai sardi, che possono contare su due nuovi acquisti di spessore, Daniele Rugani e Kwadwo Asamoah. Il diktat per Immobile e compagni è chiaro: evitare lo sgambetto, con un occhio al quarto posto.