Cagliari Lazio, Portanova: «Grazie del regalo di compleanno» FOTO

Portanova compie oggi 41 anni e il suo ringraziamento più grande va alla Lazio per la vittoria di ieri: un bel regalo di compleanno

Napoli, Siena, Bologna, Genoa… sono solo alcune maglie che Daniele Portanova ha vestito. Non ha mai indossato quella della Lazio, quella del cuore. Sì, perchè l’ex giocatore non ha mai nascosto la sua profonda fede per i colori biancocelesti pur giocando lontano da Roma. Calciatore sul campo, acceso tifoso fuori.

E quegli stessi colori continua a seguirli e sostenerli con la solita ardente passione: anche lui era ieri davanti alla televisione per seguire la partita della Sardegna Arena. Quei novanta (più 7) minuti che hanno tenuto incollati tutti e che sono terminati con la grande festa della Lazio. Oggi, Daniele spegne 41 candeline e su Instagram ringrazia proprio la squadra di Inzaghi: «Grazie del regalo di compleanno».