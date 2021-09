Lazio Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Cataldi e Immobile top, difesa flop

Lazio Cagliari, ecco le pagelle dei quotidiani: bene Immobile e Cataldi, male soprattutto la difesa biancoceleste

Il day after è quello dei giudizi e dei voti. Lazio Cagliari si è senza dubbio caratterizzata per l’ennesimo gol di Immobile e per il ritorno sotto la luce dei riflettori di Cataldi, che ha siglato il pari.

All’Olimpico sono però state tante anche le note negative, a partire dalla difesa e da un Luiz Felipe a dir poco fuori fase. Ma ecco le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

CORRIERE DELLO SPORT – Reina 5, Lazzari 6,5 (74′ Marusic 5,5), Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (65′ Cataldi 7,5), Luis Alberto 7 (88′ Akpa Akpro sv), Pedro 5,5 (65′ Zaccagni 6), Immobile 7, Felipe Anderson 6,5 (88′ Raul Moro sv), Sarri 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Reina 5,5 Lazzari 5,5 (74′ Marusic 5,5), Luiz Felipe 4,5, Acerbi 5,5, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5 (65′ Cataldi 7), Luis Alberto 5 (88′ Akpa Akpro sv), Pedro 6 (65′ Zaccagni 5,5), Immobile 6,5, Felipe Anderson 6,5 (88′ Raul Moro sv), Martusciello 5,5.

LA STAMPA – Reina 6, Lazzari 6 (74′ Marusic sv), Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Hysaj 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (65′ Cataldi 7), Luis Alberto 6 (88′ Akpa Akpro sv), Pedro 6 (65′ Zaccagni 6), Immobile 7, Felipe Anderson 6 (88′ Moro sv), Martusciello 6.

CORRIERE DELLA SERA – Reina 5,5, Lazzari 5,5 (74′ Marusic 5,5), Luiz Felipe 5, Acerbi 5,5, Hysaj 5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (65′ Cataldi 7), Luis Alberto 5,5 (88′ Akpa Akpro sv), Pedro 5,5 (65′ Zaccagni 6), Immobile 6,5, Felipe Anderson 6 (88′ Raul Moro sv), Sarri 5.