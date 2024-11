Lazio Cagliari, dominio biancoceleste tra le mura dell’Olimpico: tutti i precedenti

Lazio Cagliari, i biancocelesti non perdono da dodici match consecutivi contro i sardi e vogliono continuare la striscia positiva

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio non perde da dodici match consecutivi tra le mura amiche dell’Olimpico contro il Cagliari. Sono, infatti, undici i successi dei biancocelesti e una sola gara è terminata in parità.

Inoltre, in queste dodici partite la Lazio ha segnato 27 reti, con una media di 2,3 a gara. L’ultima vittoria dei sardi in trasferta risale al 28 ottobre 2009.