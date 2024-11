Lazio Cagliari, biglietti in vendita: il dato aggiornato sugli spettatori

Lazio Cagliari andrà in scena questa sera, prosegue la vendita dei tagliandi. Il dato sul numero di tifosi attesi allo Stadio Olimpico

Si avvicina il match tra Lazio e Cagliari, questa sera allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida che chiuderà l’undicesima giornata. Prosegue la vendita dei tagliandi per la sfida, prezzi a partire da 30 euro nei settori popolari (con sconti per gli under 16 e omaggio per gli under 14). C’è ancora disponibilità nelle Tribune e nei settori Sud.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento sono stati staccati circa 6mila biglietti, che sommati agli abbonati danno circa 35mila spettatori. Il dato può crescere nelle ultime ore e sfiorare i “soliti” 40mila.