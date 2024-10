Lazio Cagliari, Nicola alle prese con un infortunio: può recuperare

Lazio Cagliari è il match che seguirà la sfida con il Como. Davide Nicola per la gara di lunedì potrebbe recuperare un infortunato

Archiviato il match contro il Como in programma domani sera, per Marco Baroni è il momento di pensare a Lazio-Cagliari, gara che andrà in scena lunedì 4 novembre allo Stadio Olimpico.

Tra le fila dei sardi Nicola è alle prese con i problemi fisici di Kingstone Mutandwa. L’attaccante classe 2003 del Cagliari vuole provare fino all’ultimo a recuperare per la sfida con la Lazio ed il tempo è dalla sua parte. Quest’oggi, in occasione della ripresa degli allenamenti, verrà rivalutato presso il CRAI Sport Center dallo staff medico del tecnico.