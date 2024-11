Lazio Cagliari, «Episodio difficile» : la moviola sul calcio di rigore

Lazio Cagliari si chiude tra le polemiche dei sardi, ecco la moviola sul contatto tra Zortea e Pellegrini che ha portato al calcio di rigore

La Lazio vince per 2-1 contro il Cagliari, decisivo un rigore di Zaccagni nella ripresa. Una gara che non è stata esente da polemiche, tanti gli episodi dubbi, a partire dal fallo di Yerry Mina su Isaksen al 28° minuto, sanzionato solamente con il giallo. Arrivando poi al rigore concesso da Ayroldi.

Questa la moviola del Corriere dello Sport sul tiro dal dischetto concesso ai biancocelesti- Definito un episodio che lascia qualche dubbio, complicato però un intervento del Var su un caso così:

«Il fatto che Zortea voglia calciare il pallone e non si accorga dell’arrivo di Luca Pellegrini è una tesi che non ha fondamento, ogni fallo sarebbe non punibile allora. Rimanendo sul tecnico, è l’entrata stessa del difensore della Lazio a sollevare le discussioni: entra con il piede teso, Zortea colpisce tutto, pallone e avversario. Gioco pericoloso di Pellegrini? Ma se il rossoblù non avesse calciato, non ci sarebbe stato contatto. Episodio difficile, Ayroldi ha dato il rigore, complicato un intervento del VAR».