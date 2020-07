Lazio, Milinkovic: «Abbiamo fatto vedere quello che siamo, una famiglia!» Sulla Champions…

Milinkovic ed Immobile riportano la Lazio in Champions League coi loro gol, contro il Cagliari: le parole del Sergente

La Lazio vince sul campo dell’Olimpico e guadagna la Champions League. Al termine del match, le parole di Milinkovic Savic a Lazio Style Radio:

«Cragno ha parato tutto! Meno male che non ha parato il mio gol e quello di Ciro! QUesta partita ci dà tutto, soprattutto dopo il primo tempo. Siamo entrati nello spogliatoio con la consapevolezza di fare qualcosa di straordinario. Siamo usciti facendo vedere quello che siamo e quello che eravamo prima del Covid. Siamo un gruppo unito, una bella famiglia.



In ogni partita abbiamo trovato dei grandi portieri, non ha più segnato Ciro, ma abbiamo sempre dato tutto. Guardiamo avanti, cerchiamo di dare il massimo nelle ultime tre gare e poi concentrarci per la prossima stagione e la Champions. Champions? Mi ricordo quando sono arrivato, ricordo quelle due partite (con il Leverkusen, ndr), quanto lo voleva la gente, poi non l’abbiamo più giocata, ma adesso cercheremo di prepararci bene e giocarla.

Marusic? Aiuta tanto, dà una mano, non ha avuto fortuna, ma adesso speriamo ci potrà aiutare il prossimo anno».