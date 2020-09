Lazio, Lazzari: «Sapevamo che avremmo fatto bene, potevamo segnare di più»

La Lazio vince sul campo del Cagliari grazie alle reti di Lazzari ed Immobile. Le parole del terzino al termine del match

Le parole di Lazzari al termine di Cagliari-Lazio, sulle frequenze della radio ufficiale:

«La soddisfazione è tantissima, ci tenevo ad iniziare al meglio. Il vento è micidiale, nel primo tempo soprattutto era impossibile calcolare cosa faceva la palla. Siamo andati a riposo solo con un gol, potevamo segnare di più. Mi aspettavo questo esordio? Me lo aspettavo eccome, il ritiro è particolare, normale non essere lucidi e freschi nelle amichevoli. Ma io e i miei compagni sapevamo che avremmo fatto una partita così, per noi è normale faticare in ritiro, ma partire così. Le prossime gare? Ora recuperiamo un paio di giorni, la stanchezza non si farà sentire perchè l’adrenalina sopperirà. Non vediamol’ora».