Lazio Cagliari, la sfida con i sardi ha sempre garantito gol! Il dato

Lazio Cagliari, alla vigilia della partita con i sardi ripercorriamo tutti i precedenti relativi ai gol della partita nella storia tra le due compagini

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, archiviata la scorpacciata con il Como, la Lazio domani torna finalmente in campo per il match che chiuderà il turno di campionato. Le due squadre arrivano a questo match con due obiettivi completamente opposti, ma storicamente che partita è stata tra le due contendenti? Domani sarà il 74°incrocio e lo 0-0 è capitato in sole 4 occasioni, perchè le reti invece sono state 122 per la Lazio e 77 per la squadra sarda