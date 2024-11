Lazio Cagliari, il bellissimo abbraccio nel pre partita tra Zaccagni e il papà di Filippo il tifoso biancoceleste deceduto – VIDEO

Lazio Cagliari, bellissima immagine nel pre partita tra l’arciere biancoceleste e il papà del tifoso deceduto in ricordo di quest’ultimo

Ad aver sconvolto e scosso la cronaca e in particolare il mondo del calcio è stata la tragica scomparsa del tifoso biancoceleste Filippo Rosci venuto a mancare prima della partita della Lazio contro il Como, a causa la malattia di Batten, una rara patologia neurodegenerativa. Nel pre partita contro il Cagliari, è avvenuto un bellissimo momento immortalato sui social dal club biancoceleste in cui Zaccagni abbraccia il papà di Flavio, confermando che il ragazzo non sarà mai dimenticato e sarà per sempre un cuore biancoceleste