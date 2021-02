Lazio Cagliari, i precedenti tra le due squadre all’Olimpico

I precedenti tra Lazio e Cagliari allo stadio Olimpico sorridono ai biancocelesti. I sardi sono usciti vincitori solo 7 volte

La trasferta allo stadio Olimpico contro la Lazio è stata sempre storicamente ostica per il Cagliari. Domenica alla ore 20:45 andrà in scena la 35esima sfida tra le due squadre, con i precedenti largamente a favore dei biancocelesti.

I PRECEDENTI – Nelle passate 34 sfide disputate in casa della Lazio, il Cagliari è riuscito solo in 7 occasioni ad espugnare lo stadio Olimpico. 5 sono i pareggi tra le due squadre mentre per ben 22 volte i padroni di casa si sono imposti sugli ospiti.

L’ULTIMO INCONTRO – L’ultimo precedente tra Lazio e Cagliari risale alla 35esima giornata della scorsa stagione. Anche in questa occasione ad avere la meglio furono i padroni di casa per 2-1. Al vantaggio rossoblù firmato Simeone risposero prima Milinkovic-Savic e poi Immobile, regalando i 3 punti alla squadra di Simone Inzaghi.