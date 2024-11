Lazio Cagliari, i precedenti tra Baroni e Nicola: il dato

Lazio Cagliari, alla vigilia della partita casalinga contro i sardi ecco tutti i precedenti tra i due allenatori

Finalmente ci siamo, domani torna in campo la Lazio che vuole confermarsi e lo vuole fare contro il Cagliari di Nicola e regalarsi un altra serata importante dopo la scorpacciata con il Como. Oltre ovviamente i calciatori i protagonisti della partita saranno i due allenatori ovvero Nicola e Baroni, i quali si affronteranno per l’8°volta e il bilancio è il seguente ossia 2 vittorie per parte, e 3 pareggi. L’ultimo incontro vede però vincente l’allenatore rossoblù, nella gara tra Lecce e Salernitana terminata 2-1 a favore del tecnico piemontese.