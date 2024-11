Lazio Cagliari, espulsioni Mina e Adopo: la moviola sul caso

Lazio Cagliari si accende con la doppia espulsione nel giro di pochi istanti di Mina e Adopo. Questa la moviola sulla decisione di Ayroldi:

Nella ripresa di Lazio–Cagliari, due rossi nel giro di una manciata di secondi. La polemica dei sardi si accende dopo questa doppia decisione di Ayroldi. Il direttore di gara viene giudicato con un 4,5 dal Corriere dello Sport.

«Non si capisce cosa succeda», questo il commento sul secondo giallo di Mina, situazione effettivamente confusa, fatto sta che il centravanti biancoceleste ne è uscito con la maglia strappata e con dei graffi sul fianco.

LA MOVIOLA SUI DUE ROSSI – «Due rossi in circa 13 secondi: il primo (doppio giallo) per Mina, non si capisce cosa succeda (di nuovo) con Castellanos che va a terra, Ayroldi aiutato dal quarto o dall’assistente (Preti). Protesta anche Adopo, troppo»