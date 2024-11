Lazio Cagliari, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio Cagliari, alla vigilia della sfida interna contro i sardi di Nicola ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviata l’abbondante scorpacciata di Como, per la Lazio è già momento di proiettarsi alla sfida di lunedì sera contro il Cagliari di Nicola, per continuare a confermarsi e sognare. Il match contro la formazione sarda avverrà appunto lunedì sera e inizierà alle 20.45 e verrà trasmessa su Dazn, ma non perdete il consueto appuntamento con la cronaca testuale di Lazionews24! Vi aspettiamo!