Pisacane in conferenza: «Lazio squadra importante, ma noi agiremo in un certo modo» - Lazio News 24

Pisacane in conferenza: «La Lazio è una squadra forte, ma vogliamo fare bene»

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, prevista per lunedì 3 novembre allo Stadio Olimpico, valida per la decima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù ha analizzato la situazione della sua squadra, gli infortuni e la preparazione tattica per la partita contro una delle squadre più temibili del campionato.

La situazione della squadra

Pisacane ha iniziato la conferenza parlando delle condizioni fisiche e mentali del Cagliari: «La squadra sta bene e sta con me. Siamo consapevoli di non aver giocato al meglio contro il Sassuolo, ma da domani lavoreremo per correggere gli errori commessi. Pensare di rilassarci sarebbe controproducente, dobbiamo restare concentrati sin dall’inizio della stagione». Nonostante la delusione per la sconfitta contro il Sassuolo, il mister ha ribadito l’importanza di imparare dagli errori per non ripeterli.

Infortuni e recuperi

Riguardo agli infortuni, Pisacane ha dato notizie contrastanti. «Mina lo recuperiamo a tutti gli effetti, ha lavorato con la squadra per tre giorni e, se non ci saranno intoppi, sarà disponibile per la partita contro la Lazio. Ciocci, invece, non partirà con noi, ha subito una distorsione alla caviglia stamattina», ha spiegato il tecnico. La Lazio, nonostante le assenze, resta una squadra molto forte, come ha sottolineato Pisacane: «La Lazio ha un tecnico esperto e calciatori di qualità, ma noi ci siamo preparati al meglio per cercare di metterli in difficoltà e fare punti. Come sempre, poi, sarà il campo a decidere».

L’analisi sulla Lazio

Pisacane ha analizzato anche le caratteristiche della Lazio, avversaria difficile per il Cagliari: «La Lazio è una squadra che, nonostante le assenze, vorrà sicuramente fare bene davanti al proprio pubblico. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma noi non vogliamo essere una vittima sacrificale. Vogliamo continuare sulla scia delle buone prestazioni mostrate nelle prime uscite».

Il modulo e le scelte in attacco

Il tecnico rossoblù ha anche parlato delle scelte tattiche e della gestione dei suoi uomini in attacco, in particolare di Felici: «Tutti i giocatori possono partire dal 1′. In casa, quando vogliamo fare una partita diversa, Felici può essere titolare. In questo momento, però, ci rendiamo conto che come subentrante dà di più. Lo stesso è successo con il Sassuolo, dove ha dato un contributo notevole. Merita una chance dal primo minuto, come è accaduto con il Bologna».

Pisacane ha anche parlato della sua preferenza per la difesa a quattro, aggiungendo che con Luperto e Mina la squadra sarebbe più solida: «Questo è il mio sistema, anche se in fase di costruzione mi piace passare a una difesa a tre, portando un terzino e un centrocampista sulla linea avversaria».

La sfida contro la Lazio e la solidità difensiva

Un tema ricorrente nelle parole di Pisacane è la solidità difensiva, specialmente dopo aver subito troppi gol nelle ultime partite. «Sappiamo che abbiamo preso troppi gol, e questo è un campanello d’allarme. Contro il Sassuolo abbiamo preso gol da una punizione diretta, e nel secondo tempo ci è mancato un po’ di malizia in alcune situazioni», ha ammesso il tecnico. «Dobbiamo evitare errori simili in futuro, e con il recupero di alcuni giocatori spero che possiamo tornare a essere solidi come nelle prime giornate».

L’atteggiamento della squadra

Pisacane ha concluso la conferenza sottolineando l’importanza di mantenere il giusto atteggiamento: «Non voglio che i miei giocatori sentano il peso di una sconfitta. Io sono il primo responsabile e dobbiamo restare concentrati sulla realtà: abbiamo nove punti e dobbiamo cercare di fare il meglio per la causa». La squadra, ha detto il tecnico, deve restare unita e focalizzata sugli obiettivi, senza perdere di vista il percorso complessivo della stagione.

In vista della sfida con la Lazio, il Cagliari di Pisacane vuole dimostrare il suo valore, cercando di ottenere un risultato positivo e proseguire il suo cammino in Serie A.

