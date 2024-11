Lazio Cagliari, Baroni cambia modulo in corsa: le pagelle dei quotidiani

Lazio Cagliari è il settimo successo in campionato per la squadra di Baroni. Queste le pagelle del mister dei principali quotidiani:

Marco Baroni ha conquistato il settimo successo in dieci gare di campionato. 22 punti e terzo posto in Serie A, al pari di Atalanta e Fiorentina. Una Lazio che ha conquistato una vittoria in maniera piuttosto sofferta con il Cagliari, biancocelesti meno brillanti rispetto ad altre occasioni.

Il tecnico all’intervallo toglie un esterno (Noslin) per inserire un centrocampista (Vecino), una mossa che consente alla squadra di riprendere campo e possesso palla. Queste le pagelle dell’allenatore:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «La decima vittoria in 14 gare è da record, che incornicia con lettura tattica e cambi».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Una faticaccia, ma alla fine che soddisfazione. All’intervallo modifica il modulo e la spunta. L’ambizione batte la sofferenza: classifica da ammirare, o forse meglio continuare a non guardarla…».

TUTTOSPORT 6 – «Il gol di Dia anziché mettere le ali suoi, toglie ferocia».

IL MESSAGGERO 7 – «Sembra una partita facile perché Dia la mette in discesa con un gol immediato: in realtà nel primo tempo domina il Cagliari e lui passa al 4-3-3 con Vecino al posto di Noslin e vince la partita. Decima vittoria della stagione».