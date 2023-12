Lazio Cagliari, Immobile aveva già capito tutto dal riscaldamento: «Non mi è piaciuto perché…»

Lazio-Cagliari, Ciro Immobile aveva catechizzato i compagni: al capitano non era piaciuto il riscaldamento dei compagni

A DAZN nel post-partita di Lazio-Cagliari, Ciro Immobile ha raccontato questo aneddoto:

«Cosa ho detto alla squadra? Gli ho detto che non mi era piaciuto il riscaldamento. Si vedeva che eravamo un po’ contratti. La Champions ci ha dato fiducia, ma in campionato potevano esserci i fantasmi. Volevamo i tre punti e recuperare posizioni in classifica».