Lazio, buon compleanno ad Alen Boksic!

Alen Boksic spegne le candeline

Il 21 gennaio del 1970 a Makarska, in Croazia, nasce Alen Boksic. Nel 1992 passa all’Olympique Marsiglia dove vince il titolo di cannoniere e lo scudetto, poi si aggiudica la Champions League battendo in finale il Milan. Nella stagione 1993/94, a novembre, viene acquistato dalla Lazio per 15 miliardi di lire, ma dopo 3 stagioni i contrasti con Zeman sono fatali, Alen va alla Juventus per la stessa cifra a cui lo aveva acquistato la Lazio, in Piemonte vince Scudetto e Coppa Intercontinentale. Ma Cragnotti lo riporta nella Capitale dove Boksic rimane per altri tre anni vincendo due volte la Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, la Supercoppa Europea, la Coppa delle Coppe e lo Scudetto. Compie oggi 51 anni Alen Boksic. La Società Sportiva Lazio lo ha celebrato sui social ufficiali del club: ‘Happy birthday Alien”.