Lazio, Bucchioni: «Chapau a Lotito, è stato fatto un gran lavoro negli anni»

Il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il progetto targato Lazio: dal ds Tare a mister Inzaghi, fino al gruppo

Un progetto che sta raccogliendo i propri frutti. Il gruppo, la gestione, il mister: i risultati sono il naturale seguto della continuità data alla Lazio. A Radio Sportiva, l’analisi e i comolimenti del giornalista Enzo Bucchioni:

«In questo momento Tare è il miglior direttore sportivo che c’è in Italia. È riuscito ad assemblare una squadra che, nello stradominio della Juventus, è riuscita a portare a casa coppe e coppette, spendendo poco e facendo benissimo anche in campionato. Simone Inzaghi gioca un calcio pratico, la Lazio è fuori dall’Europa e quindi può incidere di più in campionato. È stato fatto un grande lavoro in questi anni, pensavo fosse finito un ciclo e invece chapeau a Lotito».