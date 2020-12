Lazio Brugge, Patric verso il forfait: avanza la candidatura di Luiz Felipe

Problemi in casa Lazio verso il Brugge. Patric verso il forfait per alcuni problemi fisici: avanza Luiz Felipe

A poche ore da Lazio Brugge, Patric sembra non essere in condizione di scendere in campo. Lo spagnolo è alle prese con il torcicollo e potrebbe dare forfait per il match di Champions League.

Al suo posto avanza la candidatura di Luiz Felipe: potrebbe essere il brasiliano a partire dal 1′.