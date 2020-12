Lazio-Brugge, il programma odierno della squadra belga

La giornata del Brugge in vista della sfida contro la Lazio

Il Brugge è in partenza questa mattina per Roma, dove domani allo Stadio Olimpico sfiderà la Lazio nel decisivo match di Champions League valido per l’accesso agli Ottavi di Finale.

Il tecnico Philippe Clement ed un tesserato interverranno in conferenza alle ore 18:15 dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico per presentare la gara di domani.

I belgi, successivamente, scenderanno in campo alle 19:00 per l’allenamento di rifinitura nell’impianto capitolino, con i primi 15 minuti aperti ai media.