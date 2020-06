Lazio, Brocchi su Matuzalem: «Infortunio? Avrei preferito scegliere io quando smettere…»

Lazio, Cristian Brocchi è tornato a parlare dell’infortunio – causato da un contatto con MAtuzalem – che lo ha costretto a lasciare il calcio

Ai microfoni di TMW, Cristian Brocchi è tornato a parlare della sua carriera, soprattutto di come si sia conclusa. A spingere l’ex giocatore ad appendere gli scarpini al chiodo, infatti, è stato il brutto inofortunio rimediato in un Genoa-Lazio dopo un fallo commesso da Matuzalem. Ecco le sue parole:

«Matuzalem per me è stato un compagno forte, che ha fatto meno di quanto poteva fare per il suo talento. Fa del temperamento la sua maggior qualità, ma a volte gli si chiude la vena. Sono stato talmente fortunato nella mia carriera che non fa niente se ho chiuso così, anche se ovviamente avrei preferito decidere io quando smettere. Adesso voglio fare bene nel mio lavoro e dare ai ragazzi qualcosa di importante».