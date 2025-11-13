Lazio, Briga si sfoga sui social: «La nostra società umilia, insulta, sbeffeggia e illude i propri tifosi. La misura è colma. Libera la Lazio»

Lazio, Briga si sfoga sui social dopo gli ultimi avvenimenti: «La nostra società umilia e illude i tifosi. La misura è colma. Libera la Lazio»

Il cantautore romano Mattia Briga ha scelto i social, in particolare X, per esprimere la propria indignazione verso la gestione della società biancoceleste. Nel suo sfogo, l’artista accusa la dirigenza di un atteggiamento che “illude e sbeffeggia” i sostenitori della Lazio.

La polemica si inserisce in un clima già teso, alimentato da mesi di contestazioni. Al centro delle critiche, l’episodio avvenuto durante la gara Lazio–Cagliari, quando non è stato consentito l’accesso in campo alla nipote di Vincenzo Paparelli per assistere alla coreografia dedicata al nonno, vittima storica della violenza negli stadi.

La tifoseria, profondamente colpita dall’accaduto, ha deciso di protestare non presentandosi alla prossima partita casalinga contro il Lecce. Sebbene Briga non citi direttamente l’episodio, il riferimento appare evidente tra le righe del suo intervento.

Il post del cantautore ha raccolto decine di commenti di sostegno da parte dei tifosi biancocelesti, che hanno fatto eco al suo messaggio e si sono uniti alla protesta.

PAROLE – “Per qualsiasi squadra di calcio del mondo, i propri tifosi sono tutto. Sono il bene più prezioso. La nostra società invece, non solo se ne frega, umilia, insulta, sbeffeggia e illude i propri tifosi: ma li odia. La misura è colma. Libera la Lazio”.

