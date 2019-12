Lazio, Briatore: «Complimenti a Lotito per il gruppo creato»

Noto personaggio della vita mondana e habitué del mondo arabo, Briatore ha detto il suo parere riguardo la finale di Riyadh

Flavio Briatore, esperto di ciò che riguarda l’Arabia Saudita ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della finale di Supercoppa Italiana.

L’imprenditore ha parlato così: «Grande stagione della Lazio. Ci sono partite che cambiano i destini. La vittoria sulla Juve in campionato e la sfida di Riyadh possono darle una dimensione da scudetto. Lotito? Lo prendono in giro, ma ha creato un ottimo gruppo di lavoro, ha scelto un bravo allenatore, non ha venduto i migliori e fa risultati. Cosa vuoi dirgli? Complimenti».