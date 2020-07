Lazio Brescia, le probabili formazioni: out Caicedo, dentro Vavro

Lazio-Brescia, le probabili formazioni: Correa e Immobile in tadem, chance per Vavro, si rivede Lazzari dopo la squalifica

La Lazio ha già in cassaforte la qualificazione per la Champions League, ma Inzaghi non ha alcuna intenzione di accontentarsi del quarto posto: migliorare la classifica è l’ultimo obiettivo di questa stagione. L’occasione si presenta già oggi con la gara contro il Brescia, già matematicamente retrocesso.

Il tecnico biancoceleste non potrà contare sui lungodegenti come Leiva, Lulic e Radu, ma neppure su Caicedo che ha riportato un fastidio al tendine d’achille e per questo è stato risparmiato anche nella lista dei convocati. Correa ed Immobile saranno quindi il tandem trainante della squadra. Novità in difesa: Vavro potrebbe avere l’occasione di partire dal blocco dei titolari, rimpiazzando Luiz Felipe.

Diego Lopez invece dovrà fare i conti con i numerosi assenti. Sono infatti out Bisoli, Cistana e Skrabb che si aggiungono allo squalificato Dessena e Balotelli (fuori rosa).

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

A disp.: Proto, Guerrieri, Armini, Bastos, Luiz Felipe, Marusic, Cataldi, D. Anderson, A. Anderson, Falbo, Raul Moro, Adekanye.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Tonali, Zmrhal, Martella; Torregrossa, Ayé. All.: Lopez.

A disp.: Joronen, Alfonso, Chancellor, Mangraviti, Semprini, Viviani, Ghezzi, Donnarumma.