Borussia Dortmund Lazio, TV e straming: ecco dove vedere il match

Borussia Dortmund-Lazio, gara in programma per le 21 di mercoledì 2 dicembre: ecco dove vedere il match in TV e streaming

Mercoledì 2 dicembre, la Lazio si ritroverà di nuovo a calcare il palco dell’Europa che conta. Dopo la sconfitta contro l’Udinese, vola in Germania per sfidare il Borussia Dortmund e conquistarsi il primato nel Girone F di Champions League. Ma dove vedere il match? In TV, la gara saràmandata in onda in esclusiva da Sky (su Sky Sport al 253 e su Sky Arena al canale 204).

La partita potrà essere seguita anche in streaming, sulle piattaforme di Sky Go e Now Tv per PC, smartphone e tablet.