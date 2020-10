Lazio Borussia Dortmund, probabili formazioni: Patric in vantaggio su Luiz Felipe, Immobile sfida Haaland

Lazio Borussia Dortmund, le probabili formazioni in vista del match in programma oggi, ore 21:00, allo Stadio Olimpico.

Ci siamo. Questa sera, ore 21:00, la Lazio di Simone Inzaghi farà il suo esordio in Champions League. Ad attendere i biancocelesti il Borussia Dortmund di Lucien Favre.

Luiz Felipe prova il recupero in extremis, ma al momento Patric sembra in vantaggio. Marusic scalda i motori sulla fascia, Ciro Immobile torna dal 1′ e sfida Haaland.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Pisczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Reus. ALL.: Favre.