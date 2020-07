Lazio, Borja Mayoral ad un passo. Pedullà: «Accordo col Real per 15 milioni»

Il primo acquisto in attacco della sessione di mercato alle porte parlerà spagnolo, lo conferma Alfredo Pedullà.

La Lazio ha praticamente concluso l’affare Borja Mayoral. Come confermato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà l’intesa col Real Madrid è stata trovata per 15 milioni, i Blancos non avranno alcun diritto di recompra ma andranno informati dalla Lazio in caso di futura cessione in modo da poter pareggiare ogni offerta. L’ingaggio dovrebbe aggirarsi sui due milioni e mezzo a stagione. «Borja Mayoral: base di intesa Lazio-Real per 15 milioni, accordo trovato per consentire al Real di pareggiare altre offerte in caso di futura cessione. Ingaggio da 2,5-2,7 più bonus a stagione», si legge su Twitter.