Lazio Bologna, Trevisani e il commento su Castro: «Ha cominciato a rimbalzare»

Lazio Bologna, la critica di Riccardo Trevisani all’attaccante rossoblù Castro

Riccardo Trevisani, nel corso di ‘Fontana di Trevi’, programma in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, ha commentato un episodio accaduto nella gara di Serie A tra Lazio e Bologna.

LE PAROLE – «Italiano ha ripreso Guendouzi all’intervallo perché è saltato per l’intervento di Pobega. Gli è andato a dire qualcosa come “Guendo però dai”, per dire aiutiamoci, non fare queste scene. Dopo pochi minuti però Castro ha cominciato a rimbalzare come una palla»