Lazio Bologna, Tare: «Inutile fare polemiche ora. Oggi sfida fondamentale»

Ecco le parole del direttore sportivo della Lazio Igli Tare sulla situazione attuale della Serie e del match contro il Bologna

Manca veramente poco a Lazio-Bologna che si giocherà in una situazione insolita, visto il rinvio di altre cinque partite a causa dell’emergenza Coronavirus. A parlare della situazione attuale e del match contro i rossoblù c’è Igli Tare. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky:

«E’ inutile fare polemiche perché tutto questo che sta succedendo è dovuto a un’emergenza sanitaria mondiale e ora dobbiamo collaborare con chi ha preso le decisioni e rispettarle. La partita di oggi è una grande opportunità e dobbiamo essere in grado di sfruttarla per andare in vetta».