Ecco le parole del portiere biancoceleste prima del match all’Olimpoco contro il Bologna ai microfoni di Lazio Style Radio

Manca meno di un’ora al match fra Lazio e Bologna e lo Stadio Olimpico sarà gremito di tifosi biancocelesti. Nel pre-partita Thomas Strakosha ha parlato della sfida ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

«Ci attende una partita importantissima, ma da qui alla fine saranno tutte finali. Ci aspettano solo gare complicate arrivati a questo punto e per noi è un onore. Il Genoa ci ha messo in difficoltà nell’ultimo match, non ci aspettavamo una gara così complicata».