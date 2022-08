Bologna, dopo il ko con la Lazio è caos. E Orsolini...

In casa Bologna è vero e proprio caos dopo il ko di domenica contro la Lazio. E ci sarebbe il caso Orsolini

In casa Bologna è vero e proprio caos dopo il ko di domenica contro la Lazio. La società sarebbe comunque già intervenuto sul mercato, con l’arrivo del difensore Lucumi dal Genk.

A tenere banco però, come sottolineato dal Corriere di Bologna, sarebbe il caso Orsolini. Il giocatore infatti non sarebbe sceso in campo, neanche nel secondo tempo con il risultato da recuperare, per aver fatto ritardo alla riunione tecnica. Il chiarimento con Mihajlovic ci sarebbe comunque già stato.